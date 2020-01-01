Эра новых богов

Человечество зародилось как эксперимент и стало наиболее громким и смелым вызовом природе в её первобытном, загадочном и жестоком понимании. Наши предки жертвовали собой, чтобы постичь её тайны, движимые лишь одним стремлением расширить своё Знание. Мы прошли огромный путь, но всё ещё стоим в начале этого пути. Удивительно, но многие всё ещё не осознают тот простой факт, что всё рукотворное наследие, всякий инструмент познания и взаимодействия человека и природы есть результат переработки ресурса самой Вселенной, в том числе сам человек.

Мы все созданы из единой энергии и движимы ею, переходя из одной формы в другую. Несмотря на наблюдаемое обилие форм, этот энергетический поток никогда не прерывается и никогда не иссякает. Вселенная продолжает познавать и созидать себя заново нашими руками: мы уже умеем синтезировать для себя новые миры и покорять пространство как никогда ранее. Нашим предкам подобные возможности казались божественными и непостижимыми.

Стараясь оградить себя и свои народы от саморазрушения, мы подарили миру Сверхидею. Она вела человека сквозь века, дарила надежду сильным и защищала слабых. Но в какой-то момент, по непреложным законам мироздания, появились те, кто начал использовать этот дар во вред, превратно истолковывая суть идеи. Десятки, сотни интерпретаций этого знания стали яблоком раздора, разделяя народы и поколения. Как только конфликты недопонимания ослабевали вместе с затухающими жизнями их провокаторов, внезапно появлялись новые толкователи, и цикл продолжался. Так, несмотря на ограничения и заблуждения, человечество пришло к текущему моменту времени.

И всё же есть нечто, тормозящее наше развитие сегодня, как и тысячи лет назад. Нечто, что должно стать историей и уйти в небытие. Нечто внутри нас самих.

Представьте свободный мир без границ. Мир, в котором человек не ограничен ни расовыми, ни религиозными предрассудками, освобождённый от коррупции власти. Единый живой организм с безграничной интеллектуальной силой, способной решить любую проблему, дать каждому то, чего он желает и в чём нуждается, будь то продление жизни, образование, самовыражение, пристанище или новое, более развитое и красивое тело. В таком мире каждый смог бы стать частью единого сверхсознания, не теряя при этом своей уникальности. Стать богом.

Всё это скоро может стать реальностью. И Иллюминаты воплощают это в жизнь уже сейчас.